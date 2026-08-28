Detiene AEI a imputado por robo a la Delegación de Cruz Roja en Parral

• Es señalado por no entregar 19 alcancías con dinero de la colecta anual

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Salvador A. I., de 33 años de edad, quien aparece como probable responsable del delito de robo con penalidad agravada.

De acuerdo con la investigación ministerial, en abril de 2023, la persona detenida laboraba en la Delegación de la Cruz Roja Mexicana, en Parral, como coordinador del área de Juventud, y se le entregaron 19 alcancías destinadas a la colecta anual, cuyo propósito era recabar fondos para los gastos y funcionamiento de dicha institución.

Una vez concluida la colecta, Salvador A.I. tenía la obligación de regresar las alcancías a la institución, sin embargo, el presunto no realizó la entrega de las mismas, las cuales ya contenían el dinero recaudado, sin que este hubiera sido contabilizado.

Asimismo, como parte de las indagatorias se estableció que cada una de las alcancías tenía un valor de 228 pesos.

El mandamiento judicial le fue cumplimentado por los Policías Investigadores sobre la avenida Niños Héroes, y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requería para llevarlo a la audiencia en donde se le informará sobre los cargos que se le imputan.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).