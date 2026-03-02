Detiene AEI a hombre por intento de Feminicidio al exterior de supermercado en Chihuahua

En continuidad a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación capturaron a Blas Ariel R. T., por su probable participación en el delito de tentativa de feminicidio en perjuicio de una víctima.

El hombre fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en las inmediaciones de la colonia Quintas Arboledas en la ciudad de Chihuahua esta tarde, donde fue puesto a disposición del Tribunal en el Distrito Judicial Morelos.

Será en próximas horas que agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios habrán de exponerle los datos de prueba recabados por intentar privar de la vida con un arma de fuego, a una víctima mientras se encontraba al exterior de un centro comercial ubicado en el Blvd. Fuentes Mares e Independencia en la ciudad de Chihuahua en hechos ocurridos el 23 de enero del 2026.

Esta representación social agradece el apoyo y colaboración de la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para allegarse de mayores datos de prueba que llevaron a la detención del probable responsable.

En próximas horas, el detenido será llevado ante el juez de Control conocedor de la causa penal que le requiere.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)