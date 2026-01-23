Detiene AEI a dos personas por delitos contra la salud en Parral

Derivado de las acciones para combatir el narcomenudeo en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron en flagrancia a dos masculinos por posesión simple de narcóticos.

En una primera intervención, detuvieron a Brayan Armando P.H., de 27 años de edad, en la calle Constituyentes del 17, se le aseguró un envoltorio de plástico que contenía metanfetamina.

Asimismo, sobre la calle Industrias, de la colonia Centro, detuvieron al conductor de una pick up marca Toyota, modelo 2008, de color negro, de nombre Belén P.P., de 49 años de edad, se le aseguró un envoltorio con diversas porciones de cocaína.

Los detenidos y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que definirá su estatus legal conforme a los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).