Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos masculinos que contaban con órdenes de aprehensión por el delito de violencia familiar en la ciudad de Chihuahua.

La detención de Luis Alberto V.C., y de Raúl Ignacio G.T., se efectuó en las colonias Las Aldabas y Barrio de Londres, personas que fueron puestas a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedores de las respectivas causas penales.

En próximas horas, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, harán del conocimiento a los detenidos que se les atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales). COMUNICADO DE PRENSA

FGE/FEM

Chihuahua, Chih., a 04 de noviembre del 2026.

Detiene AEI a dos masculinos por violencia familiar en la ciudad de Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos masculinos que contaban con órdenes de aprehensión por el delito de violencia familiar en la ciudad de Chihuahua.

La detención de Luis Alberto V.C., y de Raúl Ignacio G.T., se efectuó en las colonias Las Aldabas y Barrio de Londres, personas que fueron puestas a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedores de las respectivas causas penales.

En próximas horas, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, harán del conocimiento a los detenidos que se les atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).