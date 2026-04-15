Detiene AEI a dos imputados por robos cometidos en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron mediante orden de aprehensión a dos masculinos que aparecen como probables responsables de diversos robos ocurridos en la ciudad de Parral.

A los detenidos, de nombres José Carlos A. A. y José Carlos R. F., se les imputan hechos ocurridos en diversas temporalidades durante los años 2023 y 2024, cuando se apoderaron de objetos y mercancías de manera ilícita.

Quedaron a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Hidalgo que los requirieron a solicitud de agentes del Ministerio Público que formularán las imputaciones correspondientes.

El trabajo realizado por esta representación social, busca además de castigar a los infractores, garantizar la reparación del daño a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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