Determinará Juez situación de detenido por agresión con arma de fuego: Fiscal

El Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, informó durante conferencia de prensa, que será un Juez quien determine la situación legal de un masculino que fue detenido el fin de semana por una agresión con arma de fuego.

El Fiscal rechazó la versión difundida a través de redes sociales, en el sentido de que la Fiscalía había auxiliado a la persona que aparece como probable responsable y se haya perdido evidencia sobre los hechos.

Dijo que la indagatoria se inició con lo que se puso a disposición por parte Seguridad Pública Municipal, cuyos elementos fueron los primeros respondientes, detuvieron a un masculino y aseguraron dos vehículos.

Dijo que dentro del vehículo de la persona presuntamente responsable se localizó un cartucho calibre .22 y en el vehículo de la persona afectada se encontró una ojiva incrustada por lo que se inició la investigación pertinente.

Manifestó que la información y la evidencia recabada se presentaría en audiencia ante el Tribunal para que sea un Juez y/o Jueza, quien determine la situación jurídica de la persona detenida por estos hechos.

Añadió que también se sigue investigación por otra vía, para determinar si se brindó algún tipo de auxilio por parte de algún elemento de otra corporación, para lo cual se dará vista a los órganos de control interno pertinentes, para que hagan lo conducente y apliquen las sanciones necesarias.

Finalmente agregó que, aunque se ha señalado tentativa de homicidio, a la persona que denuncia se le aprecia algún tipo de lesión, pero no producida por disparo de arma de fuego.