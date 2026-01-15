Detenido en flagrancia por robo de mineral en Santa Bárbara

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron en flagrancia a un masculino de nombre Juan R. F., de 54 años de edad, por el delito de robo, cometido a la mina San Diego, en el municipio de Santa Bárbara.

La detención se registró la tarde de ayer miércoles, cuando los agentes atendieron un reporte de robo en la citada mina, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar, en donde tuvieron a la vista al presunto, quien cargaba un morral de lona, en cuyo interior llevaba 50 kilogramos de mineral en breña, que presuntamente sustrajo de la mima.

El detenido y el material asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, refrendan su compromiso de combatir los delitos económico- patrimoniales, así como de continuar trabajando de manera coordinada en las acciones para garantizar el estado de derecho.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).