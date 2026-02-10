Detenido durante cateo efectuado por violencia familiar en NCG

• En el lugar se aseguró un arma de fuego, calibre 9mm

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Noroeste, detuvieron a Jesús Gerardo M. C., por delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, en Nuevo Casas Grandes.

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, los agentes ministeriales cumplimentaron una orden de cateo en el domicilio del presunto responsable, ubicado en la calle Ignacio Altamirano en la colonia Héroes de la Reforma.

En el lugar, hallaron un arma de fuego, calibre 9 mm, y un cargador para 12 cartuchos desabastecido.

El detenido, junto con los objetos asegurados, quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, para el seguimiento de las indagatorias correspondientes que establezcan su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).