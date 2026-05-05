Detenida por falsedad de declaración en carpeta de investigación

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, detuvieron a una persona de nombre Alejandra J. C., por el delito de falsedad ante la autoridad.

El arresto de la mujer, se registró la tarde de ayer lunes 04 de mayo, en las instalaciones de la FEM, ubicadas sobre el bulevar Zaragoza #672 del fraccionamiento Rincón del Sur.

Quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente y será investigada por mentir en relación a una carpeta de investigación de la Unidad de Mujeres Ausentes o no Localizadas por Razones de Género de la FEM.

Por lo anterior, se recuerda que el hecho de omitir o mentir con información relacionada a investigaciones en proceso, es considerado un delito.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).