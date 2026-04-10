Desviar medicamentos, lo peor que puede hacer un servidor público: Valenzuela tras vinculación a proceso de exfuncionario

El fiscal anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela Holguín señaló que la desviación de medicamentos, particularmente los que ayudan a personas con cáncer es el acto más ihumano que puede tener un servidor público.

En este sentido, reiteró que se siente satisfecho con la vinculación a proceso de A.V.Ch, excoordinador de Almacenes y Farmacias en el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) por el presunto delito de peculado, al haber desviado medicamento oncológico durante el quinquenio pasado.

“Eso habla de la investigación robusta que lleva la Fiscalía Anticorrupción y nosotros vamos a dar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga en este asunto que repito, no solo es un acto de corrupción, sino que es un acto inhumano, es algo que no tiene nombre”.

Valenzuela Holguín consideró que la vinculación a proceso quedará en la historia registrado como algo que no debe de suceder en ningún servidor público.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 10 de septiembre del 2021 cuando se dispuso de medicamentos oncológicos Pegfilgrastim y Trastuzumab, cuyo valor asciende a 107 mil 870.14 pesos, en contubernio con otros servidores públicos, elaborando recetas médicas sin que el paciente las necesitara, obteniendo con ello un beneficio económico.