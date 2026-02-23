Destruye Ejército mil armas aseguradas durante operativos en la entidad

Personal de la 5/a. Zona Militar procedió a la destrucción de mil 090 armas y municiones de fuego que fueron aseguradas y/o donadas dentro de operativos de seguridad en la entidad.

En cuanto a aseguramientos, corresponden a operativos realizados en 2025 y lo que va del 2026: se trata de 594 armas cortas 594 y 334 armas para un total de 928 armas. Asimismo, se destruyeron 162 armas donadas, 129 cortas y 33 largas.

En las inmediaciones de la Plaza del Ángel, se colocó el armamento a destruir, con la presencia de autoridades de la milicia y Guardia Nacional.

Asimismo, asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez y el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.