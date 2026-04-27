Sale Jáuregui de la Fiscalía General tras caso de narcolaboratorio

Chihuahua, Chih.— El fiscal general del estado, César Jáuregui, renunció a su cargo, tras los hechos ocurridos con elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un contexto que aún no ha sido detallado oficialmente por las autoridades estatales.

En un mensaje público, Jáuregui se refirió a su salida subrayando la importancia de no afectar el trabajo institucional en materia de seguridad:

“Lo más importante es evitar que este caso afecte el esfuerzo institucional y de coordinación que se ha venido desplegando durante estos años en Chihuahua, para atender la mayor de las exigencias de los chihuahuenses: cerrar el paso a los enemigos de la paz y la estabilidad de nuestro estado”.

El ahora exfiscal expresó su confianza en que la decisión contribuya a fortalecer las instituciones:

“Confío en que esta decisión contribuye a reforzar la disciplina institucional, a mejorar los controles internos y preservar la integridad de las operaciones legítimas en la lucha contra la delincuencia organizada”.

Asimismo, agradeció la oportunidad de haber estado al frente de la Fiscalía General del Estado:

“Agradezco la oportunidad de haber servido a las y los chihuahuenses y reitero mi absoluta convicción de que la protección de la sociedad debe ejercerse siempre bajo el imperio de la ley”.

Jáuregui concluyó su mensaje con un breve agradecimiento al espacio de comunicación en el que realizó sus declaraciones:

“Les agradezco mucho este ejercicio de comunicación y paso a retirarme. Muchas gracias”.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha informado quién asumirá el cargo ni los detalles sobre la transición en la Fiscalía, ni ha ampliado la información sobre los hechos relacionados con los elementos de la CIA.