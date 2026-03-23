“Destapados ya estaban”: De la Peña por anuncios de morenistas

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno consideró que los anuncios que se realizaron este fin de semana de aspirantes a candidaturas por Morena no fue una novedad pues dichas personas ya se habían “destapado” con anterioridad.

“Destapados ya estaban”, expresó en relación a los eventos en donde Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez fueron anunciados como aspirantes a la gubernatura, así como de Juan Carlos Loera por la alcaldía de Ciudad Juárez.

Fue en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez que el edil fronterizo, Cruz Pérez Cuéllar reiteró que buscará ser candidato a la gubernatura, mientras que en las asambleas realizadas para explicar el Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se dio el destape oficial del senador Juan Carlos Loera como aspirante a la alcaldía juarense, misma situación hacia la senadora Andrea Chávez en su búsqueda de la candidatura al Gobierno del Estado.