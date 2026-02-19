Destaca Alfredo Chávez proyectos en conjunto y cierre de filas tras reunión del Sistema PAN

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, informó que durante la reunión de Sistema PAN llevada a cabo a principios de semana, se destacaron los proyectos en conjunto y también el cierre de filas respecto a la unidad de partido con miras a la jornada electoral del 2027.

“Fue una reunión muy bien llevada, analizamos cómo está el Gobierno Municipal de Chihuahua, los presupuestos, qué le duele a Chihuahua, cómo vamos a darle respuesta rápida a la gente en diversos temas, el tráfico, el tema de desarrollo urbano, el tema de la seguridad”, reveló Chávez Madrid.

Además, el líder de la bancada de Acción Nacional en el Legislativo local recordó que “somos el municipio que más se invierte en seguridad en todo el país. Somos el municipio con mejores finanzas de todo el país. Estamos entre los tres primeros. Es la verdad. Muy buen trabajo el que ha hecho nuestro alcalde Marco Bonilla y que la gente en Chihuahua es muy cumplida en el pago del predial, y eso permite a la administración municipal tener la posibilidad de inversión en infraestructura”.

Alfredo Chávez añadió que “el PAN está para dar resultados y el alcalde Marco Bonilla está tomando nota de lo que los diputados, los regidores, estamos haciendo en la calle y lo está corrigiendo, lo está haciendo muy bien, al igual que la gobernadora Maru Campos”.

El líder panista destacó también que “platicamos de cómo vamos a cerrar en la parte política la unidad del 2027. En el PAN hablamos así como nos ven, sin tapujos, con mucha honestidad, de frente, y creo que fue una muy buena reunión”.