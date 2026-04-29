Van 9 amenazas de tiroteos en escuelas de nivel básico: Parga

El subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación y Deporte, Arturo Parga Amado dio a conocer que se han presentado 9 casos de supuestas amenazas de tiroteos en escuelas de la entidad.

Se trata de 8 casos en escuelas secundarias y 1 en primaria, en los municipios de Casas Grandes, Delicias, Meoqui y Aquiles Serdán.

Parga Amado expresó que se trata de un reto viral entre la comunidad estudiantil a nivel nacional y que Chihuahua es de las entidades en donde menos incidencias se han presentado.

No obstante, dijo que a través de los planteles educativos, se envió a padres y madres de familia un comunicado en el que se pide hablar con sus hijos para evitar este tipo de amenazas, así como de revisar sus entornos y lo que llevan a las aulas.