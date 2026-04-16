Despliegan operativo en la Sierra, buscan a objetivos prioritarios

Como parte de las acciones de seguridad implementadas para la localización de objetivos prioritarios y la generación de entornos de paz y tranquilidad para la población, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegó un operativo interinstitucional en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación en distintas localidades del estado.

El despliegue se llevó a cabo en comunidades como Belisario Domínguez, Tutuaca, Santa Rosalía de Cuevas, Santa María, así como en Nonoava y Bachamuchi, donde se reforzó la presencia operativa mediante acciones coordinadas de vigilancia y disuasión del delito.

Durante este operativo, la Policía de Despliegue, en coordinación con la Dirección General de Logística, implementó el uso de una aeronave de ala rotativa, es decir, un helicóptero, el cual fortalece las labores de vigilancia aérea y amplía significativamente el alcance de cobertura en la región.

De igual manera, se desplegó personal piloto de drones, quienes realizan tareas de rastreo e inteligencia aérea, lo que permite definir estrategias operativas más efectivas en zonas de difícil acceso.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes de disuasión del delito impulsados por la SSPE, con el objetivo de mantener la seguridad en la zona serrana y garantizar la tranquilidad de sus habitantes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada bajo la estrategia encabezada por Gilberto Loya, fortaleciendo la operatividad y la presencia institucional en todo el estado, porque con seguridad damos resultados.