Despliegan fuerte operativo ante traslado a la FGR de integrantes de grupo criminal capturados en Guachochi

Esta tarde, los sujetos detenidos en Guachochi por elementos de la policía estatal y que pertenecen a un grupo criminal, fueron trasladados a la Fiscalía General de la República bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Luis F. C., Marcos A. M., Saúl Iván A. y Jesús Abraham C. S., de 20, 34, 34 y 24 años de edad, respectivamente.

Tras una inspección a los vehículos, se aseguraron un fusil Barrett calibre .50, tres fusiles de asalto, una ametralladora, tres pistolas, 34 cargadores y más de 2 mil 500 cartuchos útiles de distintos calibres. Además, se localizaron cuatro granadas, un dron con seis baterías, equipo táctico con placas balísticas, radios de comunicación, 186 dosis de presunta cocaína y un total de un millón 100 mil pesos en efectivo.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la ciudad de Chihuahua, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Dicho traslado generó un operativo policial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que incluyó el despliegue de varios vehículos blindados, el sobrevuelo del helicóptero Águila y el uso de drones para vigilancia aérea.

Durante la entrega de los detenidos en las instalaciones de la FGR, la avenida Universidad fue cerrada parcialmente.