Desplazamiento forzado, una situación crítica; señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante el desplazamiento forzado en la sierra tarahumara es un tema complicado y crítico.

Señaló que no tiene certeza de los fundamentos de la situación, sin embargo, es un tema bastante preocupante ligado al tema de inseguridad.

“Es una situación crítica, por que el que la gente tenga que estar dejando su hogar por la inseguridad es un tema bien delicado que no podemos permitir”, comentó.

Cabe destacar que el gobierno del estado dio a conocer un llamado al gobierno federal en atender la situación actual que se vive en la sierra Tarahumara, principalmente en el municipio de Guadalupe y Calvo.