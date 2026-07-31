Apoya presidente de restauranteros a Santiago De la Peña, “se ve que está viendo hacia adelante”

Louie Elizondo, presidente de Restauranteros de Canaco Chihuahua expresó en redes sociales su apoyo al secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda: “se ve que sí está viendo hacia adelante. Vamos a mantenerlo en el radar y apoyarlo”.

Ello luego de que en días pasados, De la Peña se reunió con la Cámara Nacional de Comercio (Comercio) para abordar el papel que juega la movilidad en la economía de ciudades como Chihuahua y Ciudad Juárez.

El empresario mencionó que en la charla, el secretario presentó cifras reales sobre las mejoras y los obstáculos en materia de movilidad, invitándolos además a reflexionar en cómo será la capital del Estado en los próximos 20 años.