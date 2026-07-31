Por más que el INE le tire paro, Morena es un narcopartido, un narcorrégimen, no les quitarán ese mote de narcos: GPPAN

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dejar de calificar a Morena como “narcopartido”, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, señaló que “por más que el INE le tire paro”, Morena es un “narcopartido”.

“A mí no me ha censurado el INE, si lo hace, yo le voy a seguir llamando narcopartido. Si nos censura el INE, vamos a respetar la sentencia, pero como buen abogado, pues le vamos a decir narcorrégimen o narcopolíticos, pero no les van a quitar el mote, por más que les hagan paro en el INE, no les van a quitar el mote de narcotraficantes”, argumentó Chávez Madrid.

El coordinador de la bancada panista recordó que “ahí están Rubén Rocha Moya, ahí está Adán Augusto López, ahí andan buscando candidaturas. Son narcotraficantes convertidos en políticos. El INE ahora ya le va a decir a un presidente de un partido que decir y que no decir, imagínense los ciudadanos que esperamos”.

Y es que la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE establece que el uso del término “narcopartido” por parte del líder nacional del PRI, podría constituir una expresión que afecta la imagen y reputación de Morena, por lo que ordenó retirar las publicaciones donde aparece ese señalamiento.