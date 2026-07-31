UACH desarrolla proyecto para medir el carbono almacenado en pastizales

El investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Dr. Alán Álvarez Holguín, desarrolla el proyecto “Estimación del carbono orgánico en suelos y vegetación de pastizales y matorrales mediante índices satelitales como una herramienta para impulsar la ganadería sostenible y los mercados de carbono”.

El proyecto busca desarrollar metodologías que, mediante el uso de índices satelitales, permitan estimar con mayor precisión la cantidad de carbono orgánico presente tanto en los suelos como en la vegetación de pastizales y matorrales, así como evaluar las variaciones derivadas de su manejo.

La información generada contribuirá al diseño de estrategias de manejo sustentable que favorezcan la conservación de estos ecosistemas, incrementen la captura de carbono y fortalezcan la productividad ganadera. Asimismo, abrirá nuevas oportunidades para que los productores puedan participar en los mercados de carbono, un mecanismo que reconoce económicamente las acciones orientadas a reducir las emisiones y aumentar el almacenamiento de carbono en los ecosistemas.

Los pastizales desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima al funcionar como sumideros naturales de carbono. Mediante el proceso de fotosíntesis, los pastos y otras plantas capturan dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera para producir la energía necesaria para su crecimiento. Una parte de ese carbono permanece en la vegetación, mientras que otra se incorpora al suelo a través de las raíces y de los residuos vegetales que se descomponen de manera natural.

Con el paso del tiempo, este proceso permite la formación de carbono orgánico en el suelo, el cual puede permanecer almacenado durante décadas e incluso siglos cuando los ecosistemas se mantienen en buenas condiciones. Este servicio ambiental convierte a los pastizales en aliados estratégicos para reducir la concentración de gases de efecto invernadero y enfrentar los efectos del cambio climático.

Cabe mencionar que el equipo de investigadores que integra este proyecto son: Dr. Jesús Alejandro Prieto Amparan, Dr. Federico Villareal Guerrero, Dr. Raúl Corrales Lerma, Dr. José Miguel Prieto Rivero, así como el Dr. Carlos Raúl Morales Nieto, los cuales fueron seleccionados en la Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026, en el capítulo Ciencia Básica y de Frontera, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).