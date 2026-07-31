En Vistas Cerro Grande y San Francisco, César Jáuregui escucha a ciudadanos de todos los sectores de Chihuahua

César Jáuregui sostuvo este jueves dos encuentros con ciudadanos de distintos puntos de la capital, como parte de su compromiso de recorrer toda la ciudad, escuchar de primera mano a las personas y construir, junto con ellas, una agenda para el futuro de Chihuahua.

La primera reunión se llevó a cabo en Vistas Cerro Grande, donde dialogó con liderazgos vecinales de esa colonia y de sectores aledaños. Durante el encuentro, los asistentes expusieron las principales necesidades de sus comunidades, entre ellas el mejoramiento de la recolección de basura, una mayor atención al problema de las adicciones y acciones para evitar las afectaciones que provocan las lluvias en algunas viviendas.

Al concluir la reunión, los vecinos invitaron a César Jáuregui a recorrer el andador principal de la colonia, una obra construida durante la administración municipal encabezada por Maru Campos y que, coincidieron, ha sido de gran utilidad para las familias del sector. Durante el recorrido también intercambiaron ideas sobre cómo fortalecer y mejorar los espacios públicos de la zona.

Más tarde, César Jáuregui se reunió con golfistas y vecinos del fraccionamiento San Francisco, en un diálogo en el que compartió ampliamente su trayectoria en el servicio público y la experiencia que ha acumulado a lo largo de más de cuatro décadas de militancia panista.

“Mi partido me ha dado la oportunidad de servir desde distintas responsabilidades. He sido diputado local en dos ocasiones, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, secretario de los ayuntamientos de Juárez, Delicias y Chihuahua, secretario general de Gobierno y fiscal. Esa experiencia me ha permitido conocer cómo se toman las decisiones, cómo se enfrentan los problemas y, sobre todo, cómo se construyen soluciones para la gente”, expresó.

Durante la conversación, los asistentes abordaron temas relacionados con el desarrollo económico de la ciudad, el crecimiento urbano y los retos que enfrentará Chihuahua en los próximos años, en un intercambio abierto de ideas y propuestas.

Al término de ambas actividades, César Jáuregui destacó que le anima encontrar el mismo interés por participar en ciudadanos de contextos muy distintos.

“Me dio mucho gusto que el mismo día pudiera reunirme con vecinos de Vista de Cerro Grande y con habitantes de San Francisco. Son realidades diferentes, pero encontré exactamente lo mismo: personas comprometidas con Chihuahua, preocupadas por su futuro y con ganas de participar para que nuestra ciudad siga avanzando. Eso confirma que este proyecto debe construirse escuchando a todos, sin importar dónde vivan”, concluyó.