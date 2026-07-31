Desechan exigir a la 4T que intervenga vs el desplazamiento forzado en la región serrana

Con tres votos a favor, dos en contra, una abstención y un diputado que no votó, la Diputación Permanente desechó el exhorto que pretendía solicitarle a la presidenta Claudia Sheinbaum que interviniera contra el desplazamiento forzado en la región serrana.

Dicha proposición con carácter de punto de acuerdo fue presentada por la diputada panista y presidenta de la Comisión de Seguridad, Nancy Frías.

En ella se pretendía “exhortar a la titular del Poder Ejecutivo Federal para que, de manera urgente y a través de los mecanismos que considere pertinentes, fortalezca la coordinación interinstitucional, la política pública y las acciones de prevención, atención y solución del desplazamiento forzado interno en el país, con especial atención al Estado de Chihuahua”.

La proposición generó un intenso debate entre los diputados presentes, pues mientras los panistas Nancy Frías y Alfredo Chávez resaltaron el abandono por parte del Gobierno Federal, los morenistas Pedro Torres y Óscar Avitia arremetieron contra la gobernadora Maru Campos.

La votación quedó de la siguiente manera:

✅A favor: Memo Ramírez (PRI), Nancy Frías y Xóchitl Contreras (PAN)

❎En contra: Pedro Torres y Oscar Avitia

✳️En abstención: Irlanda Márquez

✳️Francisco Sánchez no votó

Por lo que debido al número de diputados presentes y al número de votos, la proposición fue desechada.