Día Internacional del Aguacate, el “oro verde” de México

Cada 31 de julio se conmemora el Día Internacional del Aguacate, el llamado “oro verde” que se ha consolidado como uno de los máximos orgullos gastronómicos y agrícolas de México, buscando reconocer a uno de los alimentos más emblemáticos, versátiles y valorados de la gastronomía global.

Su nombre proviene del náhuatl “ahuacatl”, que significa “testículos del árbol”, es originario de México y Centroamérica, se destaca por su irresistible sabor y su textura cremosa que acompaña desde los platillos más tradicionales hasta la alta cocina, sino también por el enorme valor económico y cultural que representa para el sector agrícola de nuestro país.

El prestigio del “oro verde” se respalda en sus propiedades nutricionales, consolidándose como un aliado indispensable para una vida saludable. De acuerdo con especialistas en nutrición, el aguacate es una fuente rica en vitaminas A, C y E, además de aportar minerales esenciales como el potasio, el calcio y el magnesio.

Su consumo regular contribuye a mejorar la circulación sanguínea, reduce los niveles de colesterol malo en las arterias y ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares gracias a su alto contenido de grasas monoinsaturadas.

En cuanto a su producción, el campo mexicano es un importante exportador del aguacate a nivel internacional. Las condiciones climáticas y geográficas de diversas regiones del país permiten cosechar variedades de excelente calidad, entre las cuales destaca el aguacate “Hass”, el más comercializado a nivel mundial.

Esta producción no solo abastece la alta demanda de los hogares mexicanos, sino que también posiciona a México como el principal exportador global, enviando toneladas de este fruto a mercados tan exigentes como Estados Unidos, Europa y Asia.

Finalmente, esta fecha invita a reflexionar sobre la importancia de apoyar el consumo local y reconocer el trabajo de los agricultores que hacen posible su cosecha. Ya sea disfrutado en un tradicional guacamole, solo o como un ingrediente importante en un platillo.