Desmiente Municipio multa a “El Jerry”

El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, desmintió una información que circuló por redes en las que se difundió que el Municipio multó al cantante El Jerry -Gerardo Coronel, como sí hubiera interpretado algún narcocorrido.

Cabe recordar que el pasado 14 de febrero, en la Arena Corner, se presentó el intérprete de “Te deseo lo mejor” y “La Depre” para celebrar con los capitalinos el Día del Amor y de la Amistad. Sin embargo, comenzó a circular una información en la que aseguraban que el Ayuntamiento que encabeza Marco Bonilla, cobró multa por 250 mil pesos por supuesta apología al delito.

Al respecto, el funcionario municipal expresó a Entre Líneas que no hubo ninguna multa. Dejando claro que todo se desarrolló normal en el evento.

“Esa multa no corresponde a las sanciones que impone la Subdirección de Gobernación por interpretar canciones que hacen apología del delito, violencia contra la mujer, ya que estas van desde los $762,515.00 a $1,407,720.00″, como lo señala el reglamento de diversiones y espectáculos públicos para el municipio de Chihuahua de 6500 UMAS a 12,000 UMAS”.