Desde 2022 incrementó cancelación de consesiones en minería

Roció Flores, directora de Minería del Gobierno del Estado de Chihuahua dio a conocer que ante la cancelación de concesiones de minería se han dado desde el 2022 y esto golpea a la economía, reitera que es una competencia del Gobierno Federal.

“Concesión que otorga el Estado Mexicano a los particulares, pues tiene ciertas condiciones para que te persistan, ¿verdad? Y la cancelación puede hacerse ya sea por voluntad del concesionario, que el concesionario decida entregarla, solicitar la cancelación de la misma o bien para alguno de los incumplimientos que vienen marcados dentro del reglamento de la ley de la ley minera”, comentó.

En este sentido destacó que desde el 2022 se han comenzado con cancelaciones de concesiones de minería, al ser Chihuahua el tercer estado con mayor producción en todo el país.

“Desafortunadamente nosotros la última información que tenemos pública de la estatus de las concesiones aquí en el Estado data de alrededor de 2022-2023, donde ya aparecían una serie de concesiones canceladas”, comentó.

Reitera que una concesión puede ser retirada por caer en un incumplimiento o decidió cuenta propia, esto es un movimiento que es exclusivamente de la competencia federal.

“Los que están operando bajo y cumpliendo la normatividad, pues bueno, ellos seguirán operando aquí en el Estado, como lo han hecho hasta ahora y cumpliendo con todo lo que marca la normatividad y leyes que corresponden. Y esto se empezó a aun principalmente canadiense”, concluyó.

Las cancelaciones que se dieron a conocer por parte del Gobierno Federal aún no se tiene estimado desde cuando se dieron, hasta el momento son 134 pero se desconoce si son de esta administración federal o desde la pasada, pues no hay información pública para los ciudadanos.