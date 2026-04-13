Descartan Mando Único en Guerrero, a la espera de audiencia de municipales detenidos

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez aclaró que de no momento no se tiene previsto instalar un Mando Único en el municipio de Guerrero, luego de la detención del director de la Policía, así como de 4 elementos del seccional de La Junta.

Expresó que están a la espera del proceso penal que llevará a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) y en función de ello, se cuenta con una base de operaciones, atendiendo la situación.

Por su parte, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno indicó que los elementos municipales fueron detenidos por el presunto delito de privación ilegal de la libertad luego de que habrían retenido a una menor de edad por 3 días.