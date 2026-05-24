Conductor pierde el control y vuelca en Vialidad Sacramento

El conductor de un vehículo Nissan March de color azul al circular sobre la Vialidad Sacramento en sentido de sur a norte pierde el control del volante resultando volcado.

El vehículo terminó impactado contra el camellón y volcó quedando sobre su toldo sobre el carril de extrema izquierda a la altura de la calle Callejón Calera.

Afortunadamente el conductor no presenta lesiones solo se reportan cuantiosos daños materiales.

Al lugar arribaron elementos de la policía vial quienes se están haciendo cargo del accidente y controlando el tráfico vehicular por la zona.