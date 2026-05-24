Mil oaxaqueños buscan un amparo colectivo contra “apagones” de la CFE

Más de mil personas firmaron un amparo colectivo contra la CFE por los apagones masivos, que han llegado a prolongarse por varios días en municipios del Istmo de Tehuantepec.

Este amparo, impulsado desde la sociedad civil bajo el acompañamiento legal del despacho Regalado y Galindo, busca ser un medio que obligue a la empresa mexicana a brindar un servicio de calidad a miles de familias afectadas.

A pesar de que las y los afectados se han organizado, accionando manifestaciones en las oficinas de la CFE o bloqueando caminos, esta empresa estatal no ha resuelto la problemática, y los apagones siguen ocurriendo, provocando afectaciones y daños.

En el amparo colectivo participaron más de mil usuarios de la CFE de este municipio zapoteca, y también de localidades vecinas como Chicapa de Castro, San Dionisio del Mar y Santo Domingo Ingenio, quienes también denunciaron apagones y afectaciones a sus aparatos electrónicos.

“Estamos acá porque ha sido una situación muy lamentable con la CFE, apagones diarios, y lo peor es que mi mamá se inyecta insulina, que se ha descompuesto porque no hay refrigeración. Esto ya atenta contra la salud”, expuso María Santiago, afectada.

Fueron más de mil firmas de usuarias y usuarios molestos por el pésimo servicio de la CFE, quienes señalaron las afectaciones que han tenido por los apagones.

“En mi caso tengo un molino, donde la gente acude a la molienda de maíz para los tamales y las tortillas, pero sin luz, la gente deja de trabajar, se paraliza todo, entonces se trata de un problema ya más masivo, que la CFE no atiende”, dijo Rosa María.

Edward Martín Regalado, abogado originario de Unión Hidalgo, y representante legal del despacho Regalado y Galindo, expresó que un amparo es un derecho humano que tiene todo ciudadano, y obliga a las instituciones a cumplir.

“Lo que vamos a hacer es mostrar esta realidad desde el ámbito jurídico. Es por eso que para el día martes 26 de mayo el amparo se meterá ante las instancias correspondientes, y pienso que en un lapso de diez o quince días ya tendremos respuesta. No es normal que existan apagones; la CFE debe resolverlo, pues la gente no se opone a pagar el servicio, sino que está exigiendo un digno servicio, como todas y todos nos merecemos”, detalló.

Asimismo, diversas usuarias y usuarios lamentaron esta situación, al señalar que la interrupción constante de la energía eléctrica y el calor extremo que se vive en la región del Istmo de Tehuantepec lo vuelven un problema de salud constante.

“Hay bebés, adultos mayores, gente enferma que tiene que aguantar horas sin un ventilador, o un clima; ellos, los de la CFE, dicen que tantos climas prendidos provocan los apagones. Nosotros les decimos que coloquen transformadores de mayor potencia, porque dormir con 35 grados o más es imposible, y no solo una noche, varias semanas así, esto es imposible”, señalaron.

Las autoridades de Oaxaca han declarado a las comunidades que la CFE ya tiene conocimiento, y que se está haciendo una rehabilitación de las líneas desde la zona de San Juan Guichicovi hasta el centro del Istmo de Tehuantepec; sin embargo, las labores avanzan con lentitud.