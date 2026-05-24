Claudia Sheinbaum dará un informe extraordinario por su victoria hace 2 años

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardoconvocó a reunirse el próximo 31 de mayo en plazas públicas de las 32 entidades del país para “escuchar la rendición de cuentas” y refrendar el compromiso con “un México independiente, más justo, libre y democrático”.

Según escribió este 24 de mayo la presidenta Sheinbaum en un mensaje publicado ensus redes sociales, la invitación la hace la presidenta desde Teapa, Tabasco, un lugar donde realizó un evento.

Claudia Sheinbaum hace este evento a “dos años de la victoria del pueblo” y afirmó que “seguimos avanzando con la fuerza de millones de mexicanas y mexicanos que defienden la transformación y la soberanía nacional”, de acuerdo con su publicación.

Al concluir el evento de Tabasco y notificar sobre la realización del informe del 31 de mayo, la presidenta Sheinbaum declaró: “México no es colonia de nadie. Es un país libre, independiente y soberano”.

La presidenta Sheinbaum anuncia paquete de bienestar para Tabasco



La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este 24 de mayo en Teapa el paquete de bienestar para Tabasco, con una pensión para mujeres de 60 a 64 años, becas escolares, atención médica a domicilio y la puesta en operación de infraestructura hospitalaria, incluido un hospital en Cárdenas que, según anunció en el acto, estuvo abandonado durante 18 años.

En el mismo evento, Sheinbaum afirmó que 5 millones de familias vieron reducidas o canceladas sus deudas impagables con el Infonavit y que cerca de 40 mil casos del Fovissste recibieron el mismo beneficio. La presidenta agregó que ese esquema se complementa con viviendas del bienestar para personas con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Uno de los anuncios centrales fue la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años. Sheinbaum explicó en Teapa que el programa busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado que históricamente realizan las mujeres en la crianza, el hogar y la atención de nietos y pareja.

Ante los asistentes, la mandataria dijo: “¿A quién cuidamos cuando llegamos a los sesenta? A los nietos”. También señaló que el apoyo es exclusivo para mujeres mexicanas y forma parte de la ampliación de la red de programas sociales que inició en la administración anterior.

La pensión para mujeres y las becas se extienden desde secundaria hasta universidad



Sheinbaum confirmó la continuidad y expansión de apoyos educativos. Enlistó la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, así como la entrega en agosto de tarjetas del Banco del Bienestar con 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes de niños de primaria.

La presidenta añadió que los apoyos para estudiantes universitarios se ampliarán de manera progresiva. Durante su intervención, resumió el objetivo de esos recursos con una frase: “Para que las familias tengan lo mínimo indispensable para apoyar a sus hijos”.

El bloque de salud incluye el programa Salud Casa por Casa, con visitas de enfermeras y enfermeros a los hogares de adultos mayores. De acuerdo con lo anunciado por Sheinbaum, esas visitas servirán para elaborar un expediente médico, detectar diabetes e hipertensión mediante muestras, emitir recetas desde la segunda o tercera visita y asegurar la entrega de medicamentos en el domicilio o en una farmacia cercana.