Descarta Policía Municipal persecución en accidente vial

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 06 de febrero del 2026.- En relación con la información que circula en distintos espacios y que involucra a un elemento de la Policía Municipal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal descarta la presunta persecución a un conductor que, de manera lamentable, perdió la vida a causa de un accidente vial.

La Policía Municipal, en cumplimiento de su compromiso de servir y proteger a la ciudadanía, se encuentra en total disposición de colaborar en todo momento con las autoridades, atendiendo cualquier requerimiento que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos.

Al momento, no es posible realizar la difusión de imágenes o material audiovisual que se ha solicitado relacionado con los hechos, ya que podría comprometer la legalidad del caso y el debido proceso. Dicho material se encuentra bajo resguardo para el análisis de la autoridad correspondiente.