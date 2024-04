Ralf Schumacher no tiene piedad con Checo Pérez: «Está a dos mundos de Verstappen»

Ralf Schumacher volvió a aparecer en el centro de las noticias en el mundo de la Fórmula 1 declarando una vez más en contra de las virtudes profesionales de Checo Pérez y apostando, como ya lo hizo en otra oportunidad, por la llegada de Carlos Sainz para ocupar la butaca del mexicano en Red Bull.

¿Qué dijo Ralf Schumacher sobre Checo Pérez?

A pesar de sus tres segundos puesto y un quinto lugar conseguidos en lo que va de temporada, Checo Pérez no convence al expiloto alemán y, en su comparación, con Max Verstappen deja al mexicano lo más lejano posible de todo lo que logra sobre las pistas el actual tricampeón mundial.

«Lo viste de nuevo este fin de semana: si todo va bien, puede acercarse a Verstappen por un corto periodo de tiempo, pero luego en la carrera puedes ver que está a dos mundos de distancia con el mismo coche«, especificó en Sky Sports de Alemania.

Sobre el momento que está viviendo la F1 sobre el próximo mercado de pilotos, Schumacher no da ninguna opción de que el tapatío continúe en la escudería austríaca. «Bueno, no creo que vuelva a serlo. Estoy bastante seguro de que Sergio Pérez no tendrá otra oportunidad», comentó.

Consultado sobre las diferencias de tiempo que existen en las carreras entre el piloto neerlandés y el mexicano, Schumacher dio a entender que eso es un serio problema para el futuro de Red Bull.