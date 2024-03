Lionel Messi y su lesión, tarea pendiente de Gerardo Martino: ‘Queremos tenerlo en la Concachampions’

El entrenador del Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, explicó este sábado que su objetivo es que Lionel Messi llegue en condiciones para el partido de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Rayados de Monterrey.

“La lesión, más allá de la ausencia de hoy, hay que manejarla semana a semana. Aprovechamos que tenemos semanas completas y permanentemente lo iremos evaluando”, explicó en rueda de prensa Martino tras el partido ganado en Washington frente al DC United.

¿Qué lesión tiene Leo Messi?

Messi, que se retiró lesionado en el segundo tiempo del partido de este pasado miércoles contra Nashville, no fue convocado para el partido de este sábado en la capital federal.

“Con él hay un objetivo: que llegue en condiciones de jugar los cuartos de final de la Concachampions, entonces todo lo que sea correr algún tipo de riesgo no lo vamos a hacer”, añadió Martino.

El Inter Miami se enfrentará en cuartos de final de este torneo al Monterrey con partido de ida el 3 de abril en Miami y de vuelta el 10 de abril en México.

Se aprieta el calendario del Inter Miami

Entretanto, el Inter tiene dos partidos de MLS contra New York Red Bulls y New York City Football Club.

Martino también se refirió durante la rueda de prensa al papel de Luis Suárez en el partido contra el DC United, en el que anotó dos goles entrando en el minuto 62 y decidiendo así la victoria por 1-3 de su equipo.

“Habíamos hablado que iba a tener media hora y definió el partido”, explicó el entrenador, que tomó la decisión después de que el uruguayo también disputase el partido del miércoles contra Nashville casi completo.

72’ | Suarez gets our second 💥#DCUvMIA pic.twitter.com/Wxa0otLUHO

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2024