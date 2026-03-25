Departamento de Justicia de EU pacta acuerdo millonario con Michael Flynn

Washington. El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo este miércoles por aproximadamente 1.2 millones de dólares en una demanda con Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional del presidente estadunidense, Donald Trump, quien se declaró culpable durante el primer mandato del republicano de mentir sobre conversaciones telefónicas con un alto diplomático ruso, pero que posteriormente fue indultado.

Los documentos judiciales presentados hoy no revelan la cantidad del acuerdo, pero una persona familiarizada con el asunto, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para revelar información no pública, confirmó que el total asciende a aproximadamente 1.2 millones de dólares.

El acuerdo resuelve una demanda de 2023 en la que Flynn solicitaba al menos 50 millones de dólares y alegaba que el caso penal en su contra constituía una persecución maliciosa. También representa un giro radical en la postura del Departamento de Justicia, que durante la administración Biden había presionado a un juez para que desestimara la denuncia.

La fiscal general Pam Bondi, ex abogada personal del presidente, ha sido una crítica acérrima de la investigación sobre Rusia en la que Flynn fue acusado, y tanto el FBI como el Departamento de Justicia han destituido durante el último año a funcionarios que participaron en las investigaciones penales contra Trump.