Denuncia senador Mario Vázquez que el crimen organizado está involucrado en el ingreso de ganado sin control a través de la frontera sur

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, denunció que el crimen organizado está involucrado en el ingreso de ganado, sin control alguno, a través de la frontera sur de México, lo que ha impedido poder erradicar la plaga del gusano barrenador.

Vázquez Robles informó que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, le señaló que “no era competencia de él” detener el cruce de ganado a través de la frontera sur, porque quienes transitaban “eran del crimen organizado sin control alguno”.

“El responsable es el Gobierno Federal que permite que los intereses creados, incluyendo los del crimen organizado, sean los que prevalezcan y sigan prevaleciendo. Porque la frontera sur no se ha cerrado, la frontera norte está clausurada en exportación, pero a través de la frontera sur sigue fluyendo un ganado, incluso con problemas de sanidad”, reveló el senador por Chihuahua.

“Está involucrado el crimen organizado en este tipo de redes de comercialización y de introducción de ganado al país”, dijo Mario Vázquez.