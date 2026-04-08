Denuncia Alma Portillo “agua sucia y turbia” que llega a hogares de Parral; llevarán muestras a laboratorio para su análisis

Además de la escasez de agua potable en varias colonias de Parral, la diputada local Alma Portillo denunció que a los hogares parralenses el agua ha comenzado a llegar “sucia y turbia”, por lo que informó que en los próximos días tomarán muestras para llevarlas a un laboratorio y determinar si está contaminada, por lo que exigió a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral a actuar al respecto.

“En la ciudad de Parral, el tema del agua sigue siendo la principal preocupación. Es lo que los vecinos nos mencionan en todas las colonias que visitamos. El tema de las fugas, el tema de la falta de agua y también ahora nos están mencionando la calidad del agua. Y se observa claramente en los tinacos que utilizan, que el agua está turbia, el agua llega turbia. No llega el agua o tarda en llegar, se desperdicia en fugas y además llega agua sucia a los hogares parralenses”, reveló Portillo Lerma.

La legisladora de Movimiento Ciudadano adelantó que “próximamente estaremos tomando algunas muestras para llevar al laboratorio y saber de qué se trata esta falta de calidad en el agua del municipio de Parral”.

Asimismo, recordó que “hasta el momento seguimos esperando las acciones que se anunciaron el pasado mes de octubre por parte de la Junta Central y la Junta Municipal de Agua, en donde ellos dijeron, prometieron e ilusionaron a los ciudadanos parralenses con nuevas fuentes de abastecimiento para el municipio, acciones que ayudarían muchísimo a enfrentar esta crisis. Ahora, lo hemos dicho semana tras semana, mes tras mes, en los meses de verano la crisis será aún más grave y sabemos esto porque año con año ocurre, sin que las autoridades tengan un programa preventivo para hacer frente a la crisis de cada verano y tampoco un programa claro de lo que se hará año tras año para enfrentar esta crisis”.