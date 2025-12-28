Demanda de baterías de litio en China se desplomará al comienzo de 2026: Asociación de Automóviles

La demanda de baterías de litio chinas se desplomará probablemente a principios de 2026 debido a la caída prevista de las ventas de vehículos eléctricos y a la ralentización de las exportaciones de baterías, dijo el domingo el secretario general de la asociación china de automóviles.

“La demanda de baterías para nuevas energías caerá drásticamente a partir de ⁠finales de este año, por lo que los fabricantes de baterías deberían recortar la producción y tomarse un descanso para hacer frente a las fluctuaciones”, dijo Cui Dongshu, secretario general del organismo industrial, en una publicación personal en las redes ⁠sociales.

China es líder mundial en fabricación y exportación de tecnología de baterías, y se está beneficiando del auge mundial de la demanda de baterías para vehículos eléctricos y redes eléctricas. Una gran caída de la demanda perjudicará a fabricantes de baterías como Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) y EVE Energy.

Según Cui, las ventas de automóviles ecológicos caerán al menos 30% a principios del año que viene, ya que se están eliminando los incentivos fiscales a la compra de automóviles.

Además, los vehículos eléctricos para uso comercial se desplomarán “definitivamente” a principios de 2026, después de que los compradores se apresuraron a adquirir los vehículos a fin de año para obtener subvenciones y exenciones fiscales, dijo Cui.

Es poco probable que la pérdida de demanda ⁠interna se compense con las exportaciones, añadió.

Las exportaciones chinas de baterías de litio a la Unión Europea, su mayor ⁠mercado exterior, aumentaron 4% en 2025 respecto del año anterior, mientras que las exportaciones a Estados Unidos cayeron 9.5%. La caída de las exportaciones con destino a Estados Unidos sugiere que la creciente demanda de almacenamiento de energía por el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos no está aumentando la demanda de baterías chinas, dijo Cui.