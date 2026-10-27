Delcy Rodríguez pide a Machado rectifique su conducta política del pasado tras regreso a Venezuela

María Corian Machado regresó a Venezuela y realizó una caravana por cuatro entidades de Venezuela. Foto Ap

Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó este lunes al reingreso de la dirigente de la oposición extremista, María Corina Machado, hecho que calificó como “un show”, y le pidió que rectifique su conducta política del pasado.

“Ojalá haya arrepentimiento, remordimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”, comentó. También dijo que “podía evitarse el show”, en referencia a su repentina aparición en el centro del país y la posterior caravana que cruzó cuatro estados hasta Caracas. Sugirió que Machado pudo haber entrado con normalidad por el aeropuerto, desestimando las denuncias de la opositora de que el gobierno no le permitía volver. “Pero si lo hicieron de esa manera, algún objetivo buscarán”, acotó.

Rodríguez no descartó que Machado participe en el diálogo que mantiene el gobierno con un sector moderado de la oposición respaldado por la Casa Blanca. Solo precisó que espera “que el diálogo siga siendo un espacio para la participación política… para que todas las voces se puedan escuchar”. Agregó que “este país es mucho más grande que cualquier persona, o que dos o que tres personas”.

La jefa de comunicaciones de Machado, Claudia Macero, dijo el lunes que la dirigente está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez y su reingreso responde a “un proceso de transición que requiere a todas las partes” y que “no puede dejar por fuera a María Corina”.

Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, secundó a Rodríguez: “Que dejen el show y se vengan, todo el que se quiera venir, y que asuma la responsabilidad de lo que dijo y de lo que hizo, en la calle, y que haga política”. Citó una carta de Simón Bolívar para restarle importancia a la llegada de Machado: “No me espanta, estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos”. Sugirió, en cambio, que su llegada es un problema para la oposición: “Allá ellos con su problema, que tienen bastantes problemas y ahora tienen uno más”.