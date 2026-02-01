Dejan narcomanta en parque Acueducto; amenaza de “limpia de rateros y cricosos”

Al número de emergencia se reportó sobre el hallazgo de una lona con un narco mensaje amenazante en el parque acueducto.

Fue dejada en el acueducto ubicada en la Colonia Peña Blanca, los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Municipal y posteriormente policía estatal quienes aseguraron la escena.

Dicha lona decía: Ya llegó la limpia a la colonia rateros y cricosos de mierda ya les cargó la verga burla de chapetes atte menny ch nayeli, joel, el castor, el Fire otros vergas atte empresa y el feddy”.

Para finalizar se dio la presencia de personal de la fiscalía y Fiscalía Especializada de la mujer, la autoridad tomará una línea de investigación.

Cabe destacar que se encuentra una unidad C4M es el camión de vigilancia de la dirección de seguridad pública municipal en la entrada al acueducto podría ayudar a descubrir a los posibles responsables.