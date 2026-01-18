Decomisan más de 50 mil vapeadores en CDMX

En el marco de la entrada en vigor de la prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, se decomisaron en la CDMX más de 50 mil de estos productos.

Autoridades capitalinas efectuaron un operativo en el Centro Histórico.

Dentro de una bodega se hallaron 50 mil 376 cigarros electrónicos y vapeadores, mismos que fueron asegurados.

El responsable del inmueble fue detenido.

Respecto del operativo, la fiscal genera de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde, enfatizó que la reforma a la Ley General de Salud no criminaliza a las personas, es decir, no persigue a los ciudadanos ni penaliza el consumo individual.

Lo que la ley prohíbe es el negocio, el lucro y la comercialización de dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente entre niñas, niños y adolescentes”, refirió.

La funcionaria destacó que aunque parezcan inofensivos, los vapeadores implican riesgos reales y acumulativos para la salud.

No se trata de castigar por castigar, se trata de prevenir daños, cerrar mercados ilegales y proteger a quienes más lo necesitan”, agregó.

Los productos decomisados serán destruidos, informaron autoridades capitalinas.

