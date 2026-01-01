Decenas de muertos y más de 115 heridos, resultado de incendio en bar suizo

Cerca de 40 muertos y alrededor de 115 personas resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo, dijo la policía el jueves.

“Varias decenas de personas” perdieron la vida en el bar “Le Constellation”, explicó Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón de Valais, durante una conferencia de prensa.

Las autoridades trabajan para identificar a las víctimas e informar a sus familias, pero el proceso “tomará tiempo y por el momento es prematuro dar una cifra más precisa”, apuntó Gisler, que añadió que la comunidad está “devastada”.

Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón, indicó que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no han podido entrar al local.

“En ningún momento se planteó la posibilidad de que se trate de un ataque”, declaró Pilloud.

Así luce el bar Le Constellation tras incendio

Cómo un paraíso puede convertirse en un infierno en segundos. Ojalá las cifras no se confirmen, se habla de decenas de muertos y heridos en una explosión en Crans Montana (Suiza), durante este fin de año. El bar "Le Constellation", ha explotado, al parecer por causa accidental. pic.twitter.com/8SpQTDeWCV — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 1, 2026

Una noche de fiesta convertida en tragedia

Helicópteros y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, algunas de ellas llegadas desde distintos países, de acuerdo con las autoridades.

Dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a una compañera a hombros. La camarera sostenía una vela encendida en una botella que prendió fuego al techo de madera. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo, agregaron.

Una de las mujeres describió una estampida de gente que trataba de escapar del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y saliendo por una puerta angosta.

Otro testigo que habló con BFMTV contó que la gente rompía las ventanas para huir de las llamas, algunas con heridas graves, y que padres en pánico que acudieron al lugar en coche para ver si sus hijos estaban atrapados dentro. El joven dijo que vio a una veintena de personas luchando por salir de entre el humo y las llamas y comparó lo que vio desde el otro lado de la calle con una película de terror.

Las autoridades calificaron el incendio como un “embrasement généralisé”, un término que describe cómo un fuego puede causar la liberación de gases combustibles que luego pueden inflamarse de forma violenta y provocar una combustión súbita generalizada.

“Esta noche debería haber sido un momento de celebración y unión, pero se convirtió en una pesadilla”, dijo Mathias Rénard, jefe del gobierno regional.

La cifra de heridos era tan alta que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital de la región alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, añadió Rénard.

Momento del incendio en el bar Le Constellation

At least 10 people were dead and 10 others were injured after a blast at a luxury bar in Switzerland triggered a massive fire during New Year's Eve celebrations. #cransmontana The explosion, #HappyNewYear2026 which happened at the Le Constellation Bar and Lounge in… pic.twitter.com/aezUv3iDT0 — Kumar Ranjan (@Kumarranjan1182) January 1, 2026

Una estación en el corazón de los Alpes suizos

En una región muy concurrida por turistas que practican esquí en sus pistas, las autoridades han pedido a la población local que, en los próximos días, actúe con precaución para evitar cualquier accidente que pueda requerir unos recursos médicos que ya están desbordados.

Con pistas de esquí de gran altitud, a unos 3 mil metros en el corazón de los Alpes suizos, Crans-Montana es uno de los centros de deportes de invierno del cantón de Valais, donde se encuentran también Zermatt, Verbier y otras estaciones enclavadas entre los picos nevados y bosques de pinos que atraen a amantes del deporte de todo el planeta. El resort es una de las principales sedes de la Copa del Mundo de esquí alpino y, en febrero de 2027, albergará los campeonatos mundiales.

En cuatro semanas, recibirá a los mejores en descenso masculino y femenino para las últimas pruebas antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que comienzan el 6 de febrero.

Crans-Montana es también un lugar privilegiado para el golf. El club Crans-sur-Sierre organiza el European Masters cada agosto en un pintoresco campo con impresionantes vistas a las montañas. El bar “Le Constellation” está a unos 250 metros (273 yardas) del club de golf.

Crans-Montana está a menos de 5 kilómetros (3 millas) de la localidad suiza de Sierre, donde 28 personas, muchas de ellas menores murieron cuando un autobús procedente de Bélgica se estrelló en el interior de un túnel en 2012.

Sin reporte de mexicanos afectados por incendio en Suiza: SRE

La cancillería mexicana informó que hasta el momento no cuenta con ningún reporte de víctimas o afectados por el incendio.

“Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento”, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Sin embargo, la cancillería puso a disposición del público el número de contacto de emergencias de la embajada mexicana en Suiza para que sea utilizado en caso de ser necesario: +41 (0) 79 907 68 37.

Finalmente, la dependencia extendió sus condolencias a las autoridades y a los ciudadanos de Suiza por el incidente del cual aún se realiza un conteo preciso pero que, según las autoridades, ya fue descartado como un ataque.

“La SRE extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, concluyó la SRE.

La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas. Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 1, 2026

Con información de Milenio