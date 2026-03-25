Deben dar perfiles de trayectoria y carrera: Canaco ante encuestas de candidatos del PAN y Morena

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que con el nuevo proceso de selección para candidatos de Morena y PAN será necesario para que se coloque a personas de trayectoria y carrera.

“Creo que ellos están considerando que las personas que se vayan a inscribir y elegir que cumplan definitivamente con el puesto y con los requisitos que se requieran y dar a gente a lo mejor diferente y fresca a que puedan participar en este proceso al final de cuentas es necesario tener gente preparada”, comentó.

Asegura que el tener una carrera y trayectoria siempre será buena para elegir el mejor perfil de cada partido y eso resaltará una confianza.

Los procesos de elección serán desarrollados por cada partido por lo cual esperarán a los procesos para conocer a los seleccionados con los que se espera saber sus trabajos a futuro.

Cabe destacar que el 2027 representará un cambio de gobiernos en el estado y el principal puesto en juego es la Gubernatura y alcaldías por lo cual el empresariado estará pendiente.