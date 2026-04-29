De sobrevivir a crecer: mujeres emprendedoras impulsan sus negocios con tecnología e IA

El uso de tecnología e Inteligencia Artificial está llevando a las emprendedoras a tomar decisiones más estratégicas y aumentar su productividad.

Los negocios creados por mujeres en México han dejado de operar bajo esquemas de supervivencia para evolucionar hacia modelos más estructurados, impulsados por la adopción de tecnología y el uso de Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con el estudio “Emprender es poder: Mujeres que vencen barreras y hacen crecer sus ideas”, realizado por CONTPAQi, ocho de cada 10 empresas lideradas por mujeres ya iniciaron su proceso de digitalización, mientras que el 98% reconoce que la tecnología mejora su productividad, orden y toma de decisiones.

Vemos que cada vez los negocios están más organizados, son más analíticos y más conscientes de su crecimiento”, señaló René Martín Torres Fragoso, cofundador y presidente de CONTPAQi.

El directivo explicó que las empresas han pasado de reaccionar a los eventos a tomar decisiones basadas en información, lo que permite construir estrategias de crecimiento con mayor claridad.

Mujeres usan más la tecnología

El estudio revela que siete de cada 10 mipymes lideradas por mujeres ya operan con algún nivel de digitalización y el 83% se siente preparada para tomar decisiones basadas en datos.

El uso de la tecnología las lleva a dejar de emprender de forma reactiva y ahora tomar decisiones más consientes, puesto que cuatro de cada 10 mujeres emprenden buscando independencia o un equilibrio de vida.

Las mujeres no solamente están emprendiendo, están emprendiendo todavía mucho mejor. Están construyendo negocios con una mayor estructura, con más control y con una visión cada vez más estratégica”, señaló Marlene García, directora general de CONTPAQi.

En términos operativos, el 14% de las empresas ya cuenta con todos sus procesos digitalizados, mientras que ocho de cada 10 digitalizan su contabilidad y siete de cada 10 utilizan facturación electrónica.

Inteligencia Artificial impulsa operación y análisis

El uso de Inteligencia Artificial también ha crecido de forma acelerada, ocho de cada 10 emprendedoras han utilizado esta tecnología al menos una vez, lo que representa un incremento significativo frente al 9% registrado un año antes.

Actualmente, la IA se emplea principalmente en atención al cliente, ventas y análisis de información, y tres de cada 10 mujeres la utilizan de manera constante.

Sin embargo, persisten retos. El 42% de las emprendedoras señala que sus datos no están preparados para ser analizados, el 34% identifica el costo de las herramientas como una barrera y el 25% menciona la falta de conocimiento.

El verdadero reto no es solo tener datos, sino entenderlos. La información debe analizarse y convertirse en decisiones”, explicó Marlene García.

A pesar de ello, el impacto es claro; el 98% afirma que la digitalización mejora su productividad, mientras que nueve de cada 10 aseguran que les ha permitido acceder a nuevos mercados y ocho de cada 10 perciben mayor autonomía operativa.

Financiamiento y análisis, los retos pendientes

Aunque las emprendedoras han avanzado en digitalización, el acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales limitantes, el 80% considera difícil obtener crédito y siete de cada 10 han financiado su crecimiento con recursos propios. Además, el 69% evita endeudarse por temor a comprometer la estabilidad de su negocio.

En cuanto a la planeación financiera, el 35% realiza algún tipo de planificación, pero sin formalizarla, mientras que el 57% cuenta con una reserva económica, aunque sin una estrategia clara para su uso.

El informe también destaca que el 85% de las emprendedoras sabe cuánto necesita vender para cubrir costos, pero el 15% aún no tiene claridad sobre la rentabilidad de su negocio, lo que refleja áreas de oportunidad en el análisis financiero.

“Esto muestra que aún hay variables dentro del proceso comercial que requieren mayor análisis, y que el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial puede facilitar esta tarea”, concluyó René Martín Torres.