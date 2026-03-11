De nominado al Oscar a indigente: Mickey Rourke enfrenta desalojo por no pagar la renta y rechazar donativo de fans

El actor Mickey Rourke, nominado al Oscar por ‘El Luchador’ y reconocido como galán de Hollywood por la película ‘9 ½ Semanas’ enfrenta un desalojo por deber casi 60 mil dólares de renta.

¿Qué tiene que suceder para que un galán de Hollywood y nominado al Oscar enfrente la posibilidad de convertirse en indigente si no resuelve su situación financiera?

Lo que pareciera el libreto de un drama lacrimógeno es la dura realidad que enfrenta uno de los “sex symbols” de la Meca del Cine de los ochenta.

Un juez ordenó el desalojo del actor Mickey Rourke de la casa que habita en Los Ángeles por un adeudo de casi 60 mil dólares en renta.

Mickey Rourke podría quedarse en la calle tras no pagar cerca de 60 mil dólares de renta

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles emitió el lunes 9 de marzo de 2026 un fallo en contra del actor Mickey Rourke, de 73 años, para que desaloje la casa donde vive. Esto tras el incumplimiento por no responder al litigio presentado por su arrendador, Eric T. Goldie.

La orden del juez cancela el contrato de arrendamiento y otorga posesión inmediata de la propiedad al dueño, según documentos judiciales obtenidos por People y Los Angeles Times.

Mickey Rourke (Globe Photos/ZUMA Press Wire/Shutterstock)

Recordado por su papel de un seductor con tendencias sádicas en el thriller erótico 9 ½ Semanas, junto a Kim Basinger, y por ser nominado al Oscar a Mejor Actor, en 2009, por El Luchador, el conflicto entre Mickey Rourke y su casero inició a finales de 2025.

El actor firmó el contrato de arrendamiento en marzo de 2025 por habitar una casa de tres recámaras estilo español en el área de Beverly Grove, con renta inicial de 5,200 dólares mensuales que subió a 7,000 dólares.

Mickey Rourke (Everett/Shutterstock)

El 18 de diciembre de 2025, Rourke recibió una notificación de tres días para pagar 59,100 dólares de renta atrasada o desocupar la propiedad. Al no cumplir, el arrendador presentó demanda el 29 de diciembre de 2025 en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El también actor de Iron Man 2 y La Ciudad del Pecado no respondió a la demanda ni compareció ante el Tribunal, por lo que se dio un fallo en su contra por default.

Mickey Rourke rechaza ayuda de sus fans para pagar la renta

Fuentes indican que Mickey Rourke ya había sacado sus pertenencias a inicios de enero de 2026, tras el escándalo público. Su manager, Kimberly Hines, mencionó que la casa tenía problemas graves (moho y electrodomésticos defectuosos), y que Rourke planeaba contrademandar, pero el desalojo procedió.

En enero de 2026, surgió una campaña GoFundMe coordinada por su equipo para recaudar 100 mil dólares y cubrir gastos de vivienda inmediata.

La iniciativa alcanzó esa cifra rápidamente gracias a donaciones de los fans, pero Rourke rechazó públicamente el dinero, calificando la situación de “humillante” y afirmando que nunca pediría caridad a sus seguidores. Dijo en un video publicado de Instagram que no aceptaría “ni un centavo” y que prefería resolverlo por su cuenta. Su manager aclaró que los fondos se devolverían a los donantes.

Los problemas económicos y polémicas de Mickey Rourke

El actor Mickey Rourke atribuyó sus problemas financieros a complicaciones post-Covid, la huelga de actores y guionistas de 2023, y el mal estado de la propiedad que dio origen al conflicto (que, según él, justificaba no pagar en los últimos meses).

A pesar de su fama y de que fue uno de los galanes de Hollywood más reconocidos de los años ochenta, el actor que participó en Celebrity Big Brother de Reino Unido en 2025, vive “de cheque en cheque” y rechaza papeles que paguen menos de 200 mil dólares al día, aunque ha recibido ofertas tras la noticia de su desalojo.

Mickey Rourke participó en Celebrity Big Brother en 2025 (Shutterstock for Big Brother)

Mickey Rourke (nacido Philip Andre Rourke Jr.) alcanzó la fama en los años ochenta con películas como Diner (1982), Rumble Fish (1983), 9½ Semanas (1986) y Angel Heart (1987). Abandonó la actuación para boxear profesionalmente (entre 1989 y 1994), lo que le causó lesiones graves en el rostro y múltiples cirugías reconstructivas que nunca lograron recuperar la armonía de sus facciones.

Junto a Kim Basinger, en la película ‘9 1/2 Semanas’ de 1986 (MGM/Everett/Shutterstock)

Regresó al cine con roles en La Ciudad del Pecado (2005), Domino (2005) y especialmente El Luchador (2008), que bajo la dirección de Darren Aronofsky, lo hizo ganar un Globo de Oro y una nominación al Óscar como Mejor Actor.

Sus películas han generado casi $2 mil millones en taquilla global. Su patrimonio neto actual se estima en torno a $50,000 (según Celebrity Net Worth), tras años de mala gestión financiera, excesos y demandas pasadas.

‘El Luchador’ ganó en el Festival de Venecia (Vittorio Zunino Celotto)

Rourke ha tenido una vida turbulenta: casado con Debra Feuer (1981-1989) y con Carré Otis (1992-1998), sin hijos confirmados. Ha enfrentado acusaciones de violencia doméstica (incluyendo cargos en 1994), DUI, comportamiento difícil en sets y problemas con drogas/alcohol en los 90-2000.

En 2009 fue nominado al Oscar a Mejor Actor por ‘El Luchador’ (Kevork Djansezian)

Él mismo ha admitido en entrevistas haber “perdido todo”, casa, esposa, dinero, carrera, por estar “fuera de control” durante muchos años y haber hecho terapia por décadas. Actualmente está soltero y reside temporalmente en un hotel de West Hollywood con sus tres perros.