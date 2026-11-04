De los clásicos a las nuevas generaciones: reúnen a 25 felinos icónicos de la animación

Los personajes felinos han conquistado a varias generaciones de espectadores a través de películas, series de televisión y caricaturas que dejaron huella en la historia de la animación.

Desde los primeros dibujos animados hasta las producciones más recientes, estos entrañables personajes se han convertido en referentes de la cultura popular, gracias a sus personalidades, aventuras y características que los hicieron inolvidables.

Bajo el título “25 felinos animados icónicos”, una recopilación reúne a algunos de los gatos más representativos de la pantalla, organizándolos de acuerdo con el año de su primera aparición en una producción animada.

El recorrido permite recordar cómo estos personajes han evolucionado con el paso del tiempo y continúan conquistando a nuevas generaciones, demostrando que los felinos también tienen un lugar privilegiado en la historia del entretenimiento.