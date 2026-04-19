De la Sala de Audiencia al Campo: 20 juzgadoras y juzgadores del PJE se capacitan en actuación policial

-Poder Judicial y SSPE realizan simulación para fortalecer la justicia penal

​Chihuahua, Chih.- El Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo un ejercicio de Análisis Integral de Actuación Policial, encabezado por el magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya en las Instalaciones de la corporación, antes C4.

​Durante la jornada, 20 juezas y jueces penales y de ejecución participaron en una simulación de rescate de víctimas, así como operativos de detención y prevención, con el propósito de conocer de primera mano las condiciones reales en las que operan los elementos policiales.

​“Este tipo de ejercicios permite comprender el contexto en el que se generan las detenciones y la evidencia”, destacó el magistrado Acosta Barrera.

​añadió que se realizó un modelo de capacitación recíproca, donde el Poder Judicial se acerca a la función del primer respondiente, abordando temas como el Informe Policial Homologado, la cadena de custodia y el uso de la fuerza bajo presión.

​Por su parte, el Subsecretario Estatal de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, y Esteban Piñón Subsecretario de Formación y Desarrollo Policiál subrayaron que esta coordinación fortalece la actuación institucional, lo que abona a constituir la paz y seguridad ciudadana.

​Como resultado, se busca mejorar la calidad de las resoluciones judiciales y reducir fallas procesales que puedan afectar las investigaciones. Además, se incluyeron mesas de trabajo con enfoque normativo y coordinación con la Fiscalía General del Estado.

​Por su parte, las y los jueces, en voz de Ximena Acosta, coincidieron en la importancia de estos ejercicios, que resultan enriquecedores para entender aún más la labor de los elementos como primeros respondientes y ampliar la visión de su actuación en situaciones operativas.

​Este esfuerzo conjunto fortalece la cadena de justicia y tiene un impacto directo en la ciudadanía, al propiciar procesos más sólidos, transparentes y eficaces, que contribuyen a reducir la impunidad y garantizar una justicia más cercana y confiable para las y los chihuahuenses.