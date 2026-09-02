Catean domicilio en la colonia Rosario por posible fosa clandestina

Chihuahua, Chih.- Un operativo de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Ausentes y/o Desaparecidos de la Agencia Estatal de Investigación, se desplegó en un domicilio ubicado sobre la calle 48 y media, entre Méndez y Terrazas, en la colonia Rosario, tras recibir un reporte sobre la posible existencia de una fosa clandestina con restos humanos.

Elementos de la Fiscalía mantienen el inmueble bajo intervención y realizan un cateo en el lugar, donde ya llevan varias horas trabajando para verificar el reporte y determinar si existen indicios relacionados con personas desaparecidas.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado información oficial sobre los resultados del operativo, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles.