De 3 a 5 años, durará presencia de gusano barrenador en la entidad: Sader

El delegado de Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) en Chihuahua, Benjamín Carrera Chávez señaló que la estimación sobre la plaga del gusano barrenador en la entidad es que permanecerá de 3 a 5 años.

Aseguró que actualmente la plaga se encuentra contenida con alrededor de 85 casos activos en la entidad y que a la fecha se han dispersado 80 millones de pupas de mosca estéril en la entidad.

Aunado a ello, se espera que con la temporada invernal disminuyan aún más los casos, sin embargo, en primavera podrían incrementar nuevamente.

Asimismo, Benjamín Carrera destacó la importancia de que el sector ganadero reporte cualquier caso sospechoso: “hay que revisar, ante cualquier sospecha o duda, reporten, curen los animales. No se cuarentenan, no le pasa nada al hato, no se sacrifica el animal, no hay ningún castigo; eso nos ayuda a que siga controlado el gusano”.

Agregó que para la primera semana de octubre se comenzará con la dispersión de la mosca estéril vía aérea con un centro de distribución en Sonora que también abarcara parte de la Sierra en Chihuahua.