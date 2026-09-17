Conagua optimista con el ciclo agrícola 2027, esperan lluvias entre septiembre y octubre

El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Román Alcántar Alvídrez expresó que se encuentra optimista respecto al ciclo agrícola 2027 y las lluvias que aún podrían presentarse entre los meses de septiembre y octubre.

Asimismo, dijo que la entidad permanece en condiciones de sequía aunque en menores condiciones que el año anterior pues la entidad se ha visto favorecida con bastantes lluvias y que la mayor cantidad de precipitaciones se presenta en este mes y el siguiente.

“Nosotros somos optimistas, creemos que va a haber lluvias este mes, se ha mejorado un poquito sobre todo en la Cuenta del Conchos, recordemos que ahí también hay un ciclo agrícola. Estaremos esperando lluvias este mes de septiembre y en el mes de octubre para poder determinar si habrá ciclo agrícola el siguiente año”.