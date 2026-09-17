Sheinbaum debe conocer las problemáticas de Chihuahua: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que ante la petición de la gobeornadora a la presidenta Claudia Sheinbaum en tener una reunión para tocar temas importantes para Chihuahua, señaló que Sheibaum debe de tener en cuenta las problématicas que tiene el estado grande.

En este sentido, detalló que la presidenta de México sabe perfectamente las necesidades del país y Chihuahua pues tiene que estar pendiente en tomar acciones

“El tema es que nosotros pensamos que la presidenta conoce perfectamente los problemas que tenemos aquíde agua, gusano barrenador e el IMSS, así como en otras partes del país”, comentó.

Será el fin de semana cuando se desarrolle un evento en la frontera con la presencia de la mandataria federal esto para mostrar su Segundo Informe de Gobierno.

“Si viene a una visita el sabado a Juárez por su segundo informe esperamos que también conozca los problemas”, concluyó.